Cash Back Rp 1 Juta Khusus Paket Umrah Rp 26 Juta di DMS Tours and Travel

Laporan Reporter Tribun Lampung Jelita Kinanti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - DMS Tours and Travel menggelar pameran di Mal Boemi Kedaton tanggal 18 Juli-31 Agustus 2018. Dalam pameran tersebut diberikan promo cash back Rp 1 juta.

Customer Service DMS Tours and Travel Eli mengatakan, cash back berlaku untuk paket umrah Rp 26, Rp 29, dan Rp 31 juta. Masing-masing paket itu memiliki keunggulan.

Paket Rp 26 juta menggunakan maskapai garuda. Berangkatnya dari Bandara Raden Inten II transit di Bandara Soekarno Hatta dan terbang langsung ke Bandara King Abdul Aziz di Jeddah tanpa transit. Bagasinya langsung dari Bandara Raden Inten II ke Bandara King Abdul Aziz

Setelah itu langsung berangkat ke Makkah karena jaraknya lebih dekat dari Bandara. Baru kemudian ke Madinah. Pulangnya langsung dari Bandara Muhammad King Abdul Aziz di Madinah yang jaraknya lebih dekat menggunakan pesawat Garuda. Bagasinya langsung ke Bandara Raden Inten II

Paket Rp 29 dan 31 juta, jamaah terbang dari Bandara Raden Inten II ke Bandara Soekarno Hatta. Setelah itu melanjutkan perjalanan menuju Turki menggunakan pesawat Turkis Airlines. Sesampai di Turki jamaah akan diajak tur. Untuk paket Rp 29 juta, tur dilakukan selama 1 hari, sementara paket Rp 31 juta tur dilakukan selama 3 hari 2 malam dan menginap di hotel bintang 5.

Selama umrah, baik paket Rp 26, 29, maupun 31 juta akan mendapatkan fasilitas hotel bintang 4 yang jaraknya lebih dekat dengan Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah, tiket, bagasi 25 kg, bus AC di tanah suci, makan 3 kali sehari, ziarah Makkah-Madinah-Jeddah, pembimbing, visa umrah, perlengkapan umrah, air zam-zam 5 liter, dan manasik.

Keberangkatan umrah tahun ini untuk paket Rp 26 juta tanggal 5 November, dan 10 Desember. Tahun depan tanggal 7 Januari, dan Maret-Mei. Paket Rp 29 juta tahun ini berangkat 23 Oktober. Tahun depan tanggal 23 Januari dan 23 Maret. Kemudian paket Rp 31 juta tahun ini tanggal 13 Desember. Tahun depan tanggal 21 Februari dan 13 April.

"Bagi yang ingin umrah, bisa langsung mendaftar dengan bayar lunas atau DP Rp 3 juta. Setelah DP, pelunasan bisa dilakukan paling lambat 1 bulan sebelum keberangkatan. Pendaftaran bisa dilakukan di pameran atau di Kantor DMS Tours and Travel Jalan Ryacudu (Jalur 2 Korpri) No 24D Way Dadi Sukarame Bandar Lampung," kata Eli, Selasa, 8 Agustus 2018.