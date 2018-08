Dikasih Kado 3 Foto Hitam Putih dari Seorang Pria, Sophia Latjuba Bilang Kangen

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sophia Latjuba mendapatkan kiriman tiga buah foto hitam putih pada hari ulangtahunnya.

Rabu (8/8/2018), artis dan model Sophia Latjuba genap berusia 48 tahun.

Sejumlah kerabat memberikan ucapan selamat kepadanya.

Satu di antaranya adalah rekan kerjanya, Robby Purba.

Robby mengucapkan ucapan selamat ulang tahun melalui unggahan akun Instagram pribadinya @robbypurba.

Dalam unggahan itu, Robby mengunggah tiga foto hitam putih yang memperlihatkan dirinya dan Sophia Latjuba, ketika membacakan sebuah nominasi penghargaan.

Keduanya tampak anggun dan akrab satu sama lain.

Dalam keterangan fotonya, Robby menuliskan ucapan manis kepada rekan kerjanya itu.

"Happy birthday to someone we love, someone we care about, someone we look up to - and someone who never ages on her birthday!

@sophia_latjuba88 stay young, stay happy, and always be Sophie that we know... we Love.

(Selamat ulang tahun kepada seseorang yang kami cintai, seseorang yang kami pedulikan, seseorang yang kami cari-cari, dan seseorang yang tak pernah tua di ulang tahunnya!

Sophia Latjuba tetaplah muda, bahagia, dan selalu jadi Sophie yang kami kenal, kami cintai)," tulis Robby dalam keterangan foto.

Tak beberapa lama setelah Robby mengunggah foto tersebut, Sophia Latjuba memberikan respons dengan mengomentari unggahan itu.