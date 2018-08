Muslim Lapas: Benar GAP Pegawai Lapas Way Kanan

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Sementara salah seorang pihak Lembaga Permasyarakatan Way Kanan Muslim ADM Kamtibmas Lapas membenarkan salah satu pegawai Lapas Way Kanan ditangkap Satnarkoba polres Way Kanan.

“Ya benar itu anggota saya. Saya memang hari ini menjenguk GAP alias Aka,” katanya.

Ia menegaskan jika anggotanya terbukti bersalah maka hukum harus ditegakan. “Ya yang salah harus ditindak. Hukum memang seperti itu,”tukasnya.

‎Diketahui, Satuan Naroba Polres Way Kanan menangkap salah seorang oknum PNS kelas II Way Kanan karena kedapatan memiliki, menguasai dan membawa narkoba jenis sabu-sabu seberat 30 gram, saat masuk ke Lapas Rabu (7/8/2018) malam, sekira pukul 22.00 WIB.

Kasat Narkoba Iptu Yopi Wiraberata, menjelasakan kronologis penangkapan terhadap tersangka bernama Gris Aka Putra (GAP) atau yang akrab disapa Aka (29) Warga KM 17 Blambangan Umpu, seorang PNS Lapas Way Kanan, Selasa (7/8) malam.

Menurut Kasat, pihaknya sudah lama melakukan penyelidikan terhadap tersangka atas informasi peredaran narkoba di wilayah setempat.

“Setelah saya dan tim melakukan penyergapan akhirnya kami berhasil membuktikan bahwa tersangka memang menguasai narkoba. Dari tangan tersangka kami mengamankan 3 bungkus narkoba diduga jenis sabu yang dimasukan diamplop serta lapisan plastik klip ukuran sedang bersama sebungkus kotak rokok surya,” katanya. (ang)