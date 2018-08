Saat Gempa 7 SR Landa Lombok Utara, Ternyata David Beckham dan Keluarga Sedang Liburan di Bali

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Gempa berkekuatan 7,0 SR mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan sekitarnya pada Minggu 5 Agustus 2018.

Hingga kini tercatat sebanyak 105 orang meninggal dunia akibat gempa bumi tersebut.

Tak hanya itu, menurut laporan ada ratusan korban luka-luka hingga kini tengah menjalani perawatan dari ahli medis.

Tentu gempa yang mengguncang Lombok, menjadi duka mendalam bagi seluruh masyarakat Indonesia, bahkan menjadi kesedihan seluruh masyarakat di penjuru dunia.

Beberapa selebritis turut mengungkap duka mendalam akan gempa yang menewaskan banyak nyawa di Lombok dan sekitarnya.

Bahkan beberapa di antara mereka saat itu tengah berada di Bali, seperti Nikita Mirzani dan Maia Estianty.

Belum lagi Nana Mirdad serta Cici Panda yang memang telah memutuskan untuk menetap di Bali.

Saat terjadi gempa, para menteri juga sedang berada di Lombok untuk melaksanakan jamuan makan malam pada acara Indonesia-Australia Ministerial Council Meeting (MCM) on Law and Security dan Sub Regional Meeting on Counter Terrorism (SRM on CT).

Ternyata bukan hanya masyarakat, selebritis dan juga petinggi negara yang sedang berada di wilayah yang terkena dampak gempa.

Mantan pesepakbola Inggris, David Beckham dan keluarganya juga berada di Bali saat gempa terjadi.

Beckham (43) bersama istri dan keempat anaknya Brooklyn (19), Romeo (15), Cruz (13), dan Harper (7) mendarat di Bali, pada Sabtu 4 Agustus 2018.