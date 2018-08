Siapa Sangka Selalu Tetap Terlihat Cantik dan Awet Muda, Hari Ini Sophia Latjuba Ultah 48 Tahun

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Siapa sangka, hari Rabu 8 Agustus 2018 ini, artis dan model cantik Sophia Latjuba tengah merayakan ulang tahunnya ke-48.

Di ulang tahunnya kali ini, Sophia mendapat banyak ucapan dari para kerabatnnya.

Baca: Tak Hanya Robby Purba, Tampilan Sophia Latjuba Berjilbab Tuai Pujian dari Para Selebritis

Hal itu tampak dari unggahan Instastories-nya yang dipenuhi dengan balasan Sophia kepada rekan yang memberinya ucapan selamat.

Tak hanya itu, Sophia juga mengunggah postingan dalam feed akun Instagram pribadinya @sophia_latjuba88, Rabu 8 Agustus 2018.

Dalam postingan itu, tampak Sophia sedang melakukan peregangan di bawah jembatan.

Sophia tampak tersenyum dalam foto tersebut.

Sophia menuliskan curahan hatinya dalam postingan itu.

Meski telah berusia tak lagi muda, ibu dari Eva Celia itu merasa puas dengan pencapaiannya selama ini.

Sophia juga bersyukur atas dukungan rekan-rekannya selama ini.

Baca: Ariel Noah Putus dari Sophia Latjuba, Begini Komentar Luna Maya

"8-8-18, 48 and never felt more content in body and spirit.

I am super grateful for all that God has given me: my children, my dear family, my awesome and loving friends- old and new- an amazing working team, great work, unforgettable moments and learning experiences.

I’m also grateful for the hardships and the people He has taken away from me, for I know God is protecting me all the way and is shaping me into the person I am today.