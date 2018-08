Polres Way Kanan Sambut HUT RI ke-73 dengan Bersih-bersih Mako

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAYKANAN - Kepolisian Resor Way Kanan menggelar bersih-bersih di seputaran mako, kegiatan dilaksanakan setelah selesai apel pagi, Kamis (09/08/2018).

Kapolres Way Kanan AKBP Doni Wahyudi mengatakan pagi ini seluruh anggota menempati daerah yang dianggap kotor, mulai dari pejabat utama, perwira pertama, ASN, dan anggota Polres Way Kanan bahu membahu membersihkan lingkuan kerja mulai dalam ruangan, toilet hingga ke halaman sekitar Polres Way Kanan.

Menjaga kebersihan sama artinya dengan menciptakan lingkungan yang sehat, jika lingkungannya sehat, dalam memberikan pelayan pada masyarakat akan menjadi nyaman. Selain itu, kebersihan juga sebagian dari iman.

AKBP Doni mengharapkan dengan adanya kegiatan ini, dapat menyadarkan kita kembali akan rasa peduli terhadap kebersihan yang harus dijaga, "apalagi sebentar lagi akan menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia ke -73 harus kita tingkatkan juga,” katanya