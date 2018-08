Wah Richard Kyle Unggah Foto Liburan Bareng Jessica Iskandar. Sudah Berani Go Publik?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Richard Kyle dan Jessica Iskandar (Jedar) sepertinya sudah tak ragu lagi untuk mengumbar kemesraan mereka di media sosial.

Richard Kyle mengunggah foto berduanya dengan Jedar di Instgaramnya, @richo_kyle, Jumat 10 Agustus 2018.

Baca: Tersipu Malu, Jessica Iskandar Sebut Richard Kyle Termasuk Pria yang Masuk Kriterianya

Artis tampan yang satu ini mengunggah foto liburan mereka di Mentawai beberapa waktu lalu.

Tampak Richad duduk di sebelah Jedar yang tengah bersantai di hammock.

"Wherever I go becomes a part of you somehow @inijedar #jedaricho," tulis Richard.

(Kemana pun aku pergi, aku menjadi bagian dari mu, entah bagaimana).

Baca: Jessica Iskandar Peluk Dinosaurus Lucu di Ultah El Barack, Richard Kyle Banjir Ucapan Terima Kasih

Jedar Akui Richard Kyle adalah Tipe Pria Idamannya

Rumor kedekatan Jedar dan Richard berhembus setelah mereka beberapa kali kepergok berlibur bersama.

Tak hanya itu, Richard juga sudah dekat dengan putra semata wayang Jessica Iskandar, El Barrack Alexander.

Richard diketahui memberikan kejutan kepada El Barrack saat perayaan hari ulang tahun El yang keempat beberapa waktu lalu.

Saat itu pria berkebangsaan Australia ini datang dengan mengenakan kostum dinosaurus.