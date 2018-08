Intip Foto-foto Romantis Bulan Madu Tasya Kamila-Rendi Bachtiar di Yunani

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kebahagiaan sedang melingkupi mantan penyanyi cilik Tasya Kamila dan sang suami, Randi Bachtiar.

Pasalnya mereka yang sudah resmi menjadi pasangan suami istri itu sedang bulan madu ke Yunani.

Layaknya pengantin baru yang dilingkupi rasa bahagia, baik Randi dan Tasya sering kali mengunggah foto kebersamaan mereka.

Keduanya tampak menikmati liburan yang tangah mereka rasakan.

Belum lama Ini, Randi dan Tasya mengunggah foto di Imerovigli, Santorini, Yunani dengan mengenakan pakaian senada berwarna putih mereka tampak begitu serasi.

Pada unggahan tersebut, Randy menulis "Still feels like a dream to be in such a beautiful place with you as my wife (Masih seperti mimipi berada di tempat yang indah ini bersamamu sebagai istriku)."

Bukan hanya Randi, Tasya membagikan foto kebersamaan mereka dengan tulisan, "Honeymooners".

Rndi dan Tasya

Tak hanya membagikan kebahagian mereka melalui foto, kduanya juga berbagi video bersama melalui instagram story.