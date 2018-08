Sebelum Iblis Menjemput Lagi Tayang di Bioskop, Film Pendek Ruth Marini Lolos Toronto Film Festival

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pemain teater andalan Lampung, Ruth Marini yang kini mengembangkan talentanya di dunia perfilman Indonesia kian menunjukan tajinya.

Baru beberapa hari film layar lebar bergenre horor dengan judul "Sebelum Iblis Menjemput" yang dibintanginya tayang di bioskop Tanah Air, kini ada kabar terbaru yang sangat membanggakan.

Kabar baru perempuan yang sebelumnya didapuk memerankan karakter Sinto Gendeng dalam film Wiro Sableng ini menyebut, film pendek yang dimainkannya "Ballad of Blood & Two Whita Buckets" bakal tayang perdana di Toronto International Film Festival 2018.

Kabar tersebut kali pertama diumumkan oleh sutradara "Ballad of Blood & Two Whita Buckets", Yosep Anggi Noen lewat akun instagram pribadinya @angginoen, Jumat 10 Agustus 2018.

Unggahan tersebut pun direpost oleh Ruth Marini.

Pagi pagi sempat kaget, Wahhhh ini kabar baik banget. ❤❤❤ terimakasih terimakasih..

・・・

Kabar baik pagi ini, film pendek kami BALLAD OF BLOOD & TWO WHITE BUCKETS akan tayang perdana di Toronto International Film Festival 2018 (@tiff_net). Selamat untuk kita semua yang terlibat dan terima kasih telah menjadi bagian dari proses gembira membuat film.

Good news from Toronto!!!! "Our short film "Ballad of Blood and Two White Buckets", directed by Yosep Anggi Noen, will having its world premiere at Toronto International Film Festival TIFF 2018."



Company Production:

KawanKawan Media, Limaenam Films, Aftertake Post Production

Director &Scripwriter : Yosep Anggi Noen

Producers: Yulia Evina BharaAmerta Kusuma

Co-Producers: Ganesya Arya Sweta

Casts: Ruth Marimi, Muhammad Abe, Giras Basuwondo ,Noel KefasTri Sudarsono , Adi Marsono

Assistant Director: Febby Stephanie Ginting

Director Of Photography: Fahrul Tri Hikmawan

Camera Asisstant: Leo Prima

Gaffer: Caplang

Editor: Akhmad Fesdi Anggoro

Art Director: Deki Yudhanto

Art Crew: Al Carrel dominus, Yohanes Maryadi,Andika KW, Bima bintang samudra

Sound Recordist: Aim Adi Negara

Music Composer: Yennu Ariendra

Wardrobe and Make-Up: Irmina Kristina

Location Manager: Wimba Hinu Satama

Assistant Location Manager: Dhimas

Clapper: Ramnura Amirilhaq

Production Assistants: Eka Dyah Safitri, Erlina Ichnatul Nazilah, Nurrohmat Adi Putra

Runner: Sarko Bagus

Publisist: Tazia Teresa Darryanto

Poster design by: Gandhy Setyawan



Congrats to all team!

Thank you very much to TIFF Short film programers: Jason Anderson Lisa Haller Anita Tavakol



Congratulations also to my crazy lovely sis Carlo Francisco Manatad Armi Rae Cacanindin for your film, see you in Toronto!

Saat ini perempuan yang akrab disapa Uthe ini, sedang disibukan dengan promo filmnya, "Sebelum Iblis Menjemput".

Tak main-main dalam film tersebut, ia dapat kesempatan beradu akting dengan beberapa artis Indonesia kenamaan.

Sebut saja di antaranya, Chelsea Islan, Pevita Pearce, Karina Suwandi, dan juga aktor senior Ray Sahetapy.

Perempuan yang akrab disapa Uthe itu, mengisahkan bagaimana bisa mendapat kesempatan bermain di film tersebut.

Berawal dari ditelepon langsung oleh Abimana Aryasatya selaku co Produser di film 'Sebelum Iblis Menjemput'.

Kemudian, screentest, lalu terpilih.