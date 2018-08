Deddy Corbuzier Kembali ke Dunia Sulap, Respons Sang Anak Menyentuh Sekali

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Putra pesulap Deddy Corbuzier, Azkanio Nikola Corbuzier tak setuju saat sang ayah memutuskan kembali ke dunia sulap.

Hal itu diungkapkan Deddy dalam jumpa pers Duel Mahadaya di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu (11/8/2018).

"Gua juga enggak pernah bohong ya kalau wawancara. Anak gue enggak suka gue balik main," ucapnya.

Padahal, ia sudah menunjukkan respon positif penggemarnya di sosial media.

"Gue bilang, 'nih Aska papa mau main di sini nih' netizen itu kan responnya 90% positif ya. Ya ada lah yang negatif, tapi 90% positif. Ada yang bilang 'the legend is back, master is back' saya bacain ke Azka dengan harapan dia bangga gitu. Tapi dia malah bilang 'seriously? Perform again?'," ceritanya.

Pasalnya, kembali ke dunia sulap berarti akan menyita banyak waktu Deddy.

Hal inilah yang membuat Azka keberatan.

"Karena dia tahu waktu saya perform, sering ninggalin dia terus, belum GR (gladi resik), belum ini, belum itu. GR aja bisa tiga hari, ya begitu lama," katanya.

Bahkan, saat berangkat untuk jumpa pers dan gladi resik, Azka langsung menanyakan pukul berapa ayahnya akan pulang.

"Keberatan, tadi aja pas gue pergi, yang pertama ditanya, 'pulang jam berapa papa?'," paparnya.

Karena terlalu banyak menyita waktu itulah, sakah satu alasan Deddy akhirnya meninggalkan dunia sulap.

"Jadi ya gue akhirnya harus mengorbankan itu (sulap) dan pada saat gue pisah dengan Kalina, kan Azka-nya ikut saya. Salah satu kenapa saya stop (main sulap), karena perhatiannya harus ke Azk,a karena enggak bisa kalau enggak, susah loh ngurus acara sendirian," katanya.