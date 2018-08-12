Live Liverpool vs West Ham United Pekan 1 Premier League 2018
Live Liverpool vs West Ham United Pekan 1 Premier League 2018, Inilah Susunan Pemain
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pertandingan pertama Liga Ingris musim 2018-2019 antara Liverpool melawan West Ham United berlangsung di Stadion Anfield, Minggu (12/8/2018) malam WIB.
Di partai ini, pelatih Liverpool, Juergen Klopp, langsung menurunkan kiper anyar yang didatangkan pada bursa transfer musim panas ini, Alisson Becker.
Kombinasi Sadio Mane, Mohamed Salah, dan Roberto Firminokembali diandalkan di lini depan.
Sementara itu, West Ham United juga langsung menurunkan kiper baru, Lukasz Fabianski.
Jack Wilshere, Arthur Masuaku, dan Michael Antonio, dan Filipe Anderson diharapkan pelatih Manuel Pellegrini bisa memberikan bola-bola matang untuk dikonversi menjadi gol oleh Marko Arnautovic.
Susunan pemain Liverpool vs West Ham United:
Liverpool: 13-Alisson, 4-Virgil van Dijk, 12-Joe Gomez, 26-Andrew Robertson, 66-Trent Alexander-Arnold, 5-Georginio Wijnaldum, 7-James Milner, 8-Naby Keita, 10-Sadio Mane, 11-Mohamed Salah, 9-Roberto Firmino
Pelatih: Juergen Klopp
West Ham United: 1-Lukasz Fabianski, 21-Angelo Ogbonna, 41-Declan Rice, 4-Fabian Balbuena, 19-Jack Wilshere, 16-Mark Noble, 26-Arthur Masuaku, 24-Ryan Fredericks, 8-Felipe Anderson, 30-Michail Antonio, 7-Marko Arnautovic
Pelatih: Manuel Pellegrini
Wasit: Anthony Taylor