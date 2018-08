Sambil Tersipu Malu, Jessica Iskandar Ungkap Tanggal Jadian dengan Sang Kekasih Richard Kyle

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Belakangan ini, publik dibuat penasaran dengan hubungan asmara artis Jessica Iskandar dengan Richard Kyle.

Pasalnya, Jessica dan Richard kerap tampil bersama, bahkan beberapa waktu lalu melalui akun instagramnya, Richard mengunggah foto mesra dengan Jessica.

Tepat berada di sebelah Jessica yang sedang bersantai di atas hammcok, Richard terlihat memberikan senyum bahagia.

"Wherever I go becomes a part of you somehow @inijedar," tulis Richard menambah keterangan unggahan foto.

Setelah hubungan asmaranya dengan Richard terungkap, Jessica terlihat malu-malu saat harus bicara di depan para awak media.

Bertempat di panti asuhan Gorkas, Jakarta Pusat, Jessica akhirnya mengakui jika ia sangat mengagumi sosok Richard.

"Kalau sudah kenal sosok Richard, kenal kepribadiannya pasti bikin klepek-klepek," ujar ibu El Barack seperti yang dikutip dari laman grid.id.

Nyatanya, Jessica hanya membutuhkan waktu yang singkat untuk bisa memantapkan hatinya kepada Richard.

Hanya dalam dua bulan Jessica sudah mantap untuk berpacaran dengan Richard.

Bahkan bukan hanya berpacaran, Jessica ingin jika hubungannya kali ini nantinya akan sampai pada jenjang yang lebih serius.

"Kalau aku sih aku bilang sama dia pasti kalau punya hubungan lagi pastinya serius. Kita harus punya tujuan dan rencana ke depannya akan gimana," jelas Jessica pada Sabtu (11/8/2018).

"Status aku kan sekarang bukan gadis lagi. Aku pernah kecewa, sakit hati juga. Sekarang sih sudah sembuh sudah bisa buka hati lagi," imbuhnya.

Ketika ditanya mengenai tanggal jadian, Jessica menunjukan ekspresi tersipu malu sembari mencoba mengingat momen romantis itu.

"Tanggal 30 Mei," kata Jessica.

Jessica pun menyebutkan kalau dirinya kenal dengan Richard berkat jasa seorang temannya yaitu dr. Irene. (Nakita.id/Finna Prima Handayani)