Daftar Calon Sementara(DCS) Anggota DPRD Provinsi Lampung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pengumuman Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Lampung pada Pemilu Tahun 2019 DasaR Undang – undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 Sebagaimana diubah dengan peraturan Komisi Pemillihan Umum No 5 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 428 /HK.03.1-Kpt/Prov/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penentapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Dengan ini disampaikan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah memenuhi:

Jumlah Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Sebesar 937 orang dengan Jumlah Laki-laki 577 Jumlah Perempuan 360 dengan Persentase Keterwakilan Perempuan Sebesar 38% (Tiga Puluh Delapan Persen);

Pengajuan Telah Memenuhi Ketentuan Pakta Integritas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, masyarakat dapat mengajukan tanggapan terkait persyaratan bakal calon dengan melampirkan identitas diri lengkap kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung melalui email kpudprovlampung@gmail.com atau surat tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari ssejak pengumuman DCS ini diumumkan.

Informasi lebih lengkap dapat dilihat di website KPU Provinsi Lampung www.lampung.kpu.go.id atau datang langsung ke kantor KPU Provinsi Lampung Jalan Gajah Mada Nomor 87 Tanjung Karang.

