Sampah "Hiasi" Sungai-sungai Kecil di Bandar Lampung

LAPORAN REPORTER TRIBUN LAMPUNG SULIS SETIA MARKHAMAH

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Beberapa sungai kecil di Bandar Lampung "dihiasi" sampah. Berbagai jenis sampah, khususnya sampah rumah tangga, menumpuk di tepian sungai yang mengering di tengah musim kemarau ini.

Pantauan Tribun Lampung akhir pekan lalu, sampah berserakan antara lain di Sungai Way Kedaton, Way Penengahan, dan Way Awi. Sampah bahkan menumpuk, seperti di Sungai Way Gintung, Kecamatan Tanjungkarang Pusat.

Agustina, warga di sekitar Sungai Way Gintung, mengungkapkan, banyaknya sampah kerap menyebabkan air sungai meluap jika hujan lebat pada musim hujan.

"Ya memang sudah begitu (kondisi sampah di sungai). Kalau mulai musim hujan, biasanya banjir, (air sungai) meluap sampai jembatan," tutur pelajar kelas 3 SMP ini.

Agustina menjelaskan, sampah semakin terlihat ketika air sungai mengering pada musim kemarau seperti sekarang.

"Rumah warga yang mepet sungai biasanya kena banjir. Tapi kadang enggak sampai banjir, cuma nggenang di jalan, " katanya.

Arif, warga yang tinggal di bantaran Sungai Way Penengahan, mengungkapkan, rumahnya sudah biasa terkena luapan air sungai saat musim hujan. Terlebih, jarak antara dapur rumah dan aliran sungai tak begitu jauh.

"Ya kalau udah musim hujan, siap-siap aja bersih-bersih rumah," seloroh ayah dua anak ini.

Terkait kebiasaan membuang sampah di sungai, menurut Arif, sebagian besar warga di bantaran sungai sudah biasa melakukannya.