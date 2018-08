Swiss-Belhotel Lampung Gelar Grillya Barbeque Saat 17 Agustus 2018

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Merayakan momen kemerdekaan, Swiss-Belhotel Lampung menggelar Grillya Barbeque pada 17 Agustus 2018 mendatang.

Grillya Barbeque akan disemarakkan dengan live music di Laluna Amphitheatre Swiss-Belhotel Lampung yang berkapasitas hingga 300 orang.

Marketing Communication Executive Swiss-Belhotel Lampung Windi Nopandra mengatakan, pada Grillya Barbeque, tamu hotel bisa menikmati sajian menu barbeque internasional dan nusantara sepuasnya.

Untuk menikmatinya, tamu cukup membayar Rp 145 ribu nett/orang, all you can eat.

"Selain itu, kita juga adakan upacara bendera peringatan HUT RI ke-73 pagi harinya dilanjutkan dengan lomba-lomba bersama dengan karyawan. Untuk lombanya sendiri sudah dimulai dari hari ini," jelasnya, Senin (13/8).

Windi menambahkan, Swiss-Belhotel Lampung juga memberikan promo khusus pemesanan kamar mulai dari Rp 658 ribu nett/malam untuk periode tanggal 16 - 26 Agustus 2018.

Harga tersebut sudah termasuk sarapan untuk dua orang.

Benefit lainnya adalah diskon 17% pemesanan menu ala carte, diskon 17% spa, gratis akses ke kolam renang untuk dua orang dan gratis koneksi wifi.

Untuk mendapatkan promo ini cukup dengan menunjukkan KTA bagi TNI/POLRI atau menunjukkan identitas asli warga Lampung (SIM/KTP). (ana)