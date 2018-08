Shandy Aulia Jenguk Baby Sedah, Penampilan Kahiyang Ayu Jadi Sorotan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Belum lama ini, putri Presiden RI, Joko Widodo, Kahiyang Ayu, melahirkan anak pertama berjenis kelamin perempuan.

Tepatnya pada Rabu (1/8/2018) lalu, bayi perempuan itu diberi nama Sedah Mirah Nasution.

Kebahagiaan pasti masih menyelimuti keluarga Kahiyang, pun para kerabatnya, termasuk artis cantik Shandy Aulia.

Di akun Instagramnya (13/8/2018) ia mengunggah momen bahagia saat mengunjungi cucu kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca: Kena Isu Over Dosis Al Ghazali Terancam Gagal Kontrak Miliaran Rupiah, Ahmad Dhani akan Marah

Pada foto itu Shandy tampak menggendong putri Kahiyang Ayu, Sedah dan keduanya nampak tersenyum manis.

Bahkan tanpa disadari keduanya kompak mengenakan pakaian bergaris biru muda.

Baca: Usai Menang Lawan Taiwan, Prediksi dan Live Streaming Timnas U 23 Indonesia Vs Palestina

"Hari ini main ke rumah baby Sedah. Welcome to the world, little one! Baby Sedah Mirah Nasution.

Congratulations! @ayanggkahiyang As new parents may you be filled with much joy and happiness with the arrival of your new baby. Wishing your new family all the very best," tulis Shandy dalam kolom keterangan foto.

Melihat unggahan Shandy, warganet langsung membanjiri doa agar Shandy cepat menyusul memiliki momongan.