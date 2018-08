Setelah Ungah Foto Bedua Saja, Kini Jessica Iskandar Pamer Foto Bertiga Richard Kyle dan El Barack

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Richard Kyle dan Jessica Iskandar memang baru saja mengonfirmasi kabar jalinan asmara di antara mereka.

Hal ini diketahui dari postingan Instagram Richard Kyle, pada Sabtu 11 Agustus 2018.

Di dalam akun Instagramnya @richo_kyle dirinya mengunggah foto bersama Jessica Iskandar atau yang akrab disapa Jedar dan menuliskan caption yang seolah mengisyaratkan mereka telah bersama.

"Wherever I go becomes a part of you somehow @inijedar #jedaricho

(Kemanapun aku pergi, aku tetap menjadi bagianmu)," tulis Richard Kyle.

Tak hanya Richard, Jedar turut mengunggah foto mereka berdua di akun Instagramnya @inijedar pada Sabtu (11/8/2018), seolah mengiyakan postingan Richard Kyle

Dalam captionnya, Jedar menuliskan kekagumannya akan sosok Richard Kyle.

@inijedar: "I haven’t spend a day since i met you without being amazed by your intelligence, your kindness, your generosity towards everything surround you. The beauty of your soul is limitless. @richo_kyle #jedaricho #blessed. (Aku selalu terpukai akan kecerdasanmu, kebaikanmu, sifat murah hati kepada orang-orang di sekitarmu. Keindahan jiwamu sungguh tak terbatas)."

Jedar pun kembali mengunggah foto kebersamaan mereka dan putranya El Barack di akun Instagramnya @inijedar pada Rabu (15/8/2018).

Dalam postingannya, Jedar tampak duduk di bahu Richard, sementara Richard juga menggendong El Barack.

Tampaknya, ketiganya tengah berlibur di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.