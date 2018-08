Peringati HUT ke- 73 RI, Kapolres Way Kanan Tabur Bunga di TMP Baradatu

Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kampung Bakti Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, Kamis (16/08/18).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAYKANAN -Dalam Rangka memperingati HUT ke-73 RI, Kapolres Way Kanan menghadiri kegiatan Upacara dan Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kampung Bakti Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, Kamis (16/8/2018).

Kegiatan dihadiri Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, Dandim 0427 Way Kanan Letkol Inf. Uchi Cambayong, Forkompimda, Kapolsek Baradatu, ASN, TNI, Polri, Legiun Petran, Saka Bayangkara dan Karang Taruna Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

Kegiatan yang diawali dengan apel penghormatan kepada para kusuma bangsa dan dirangkai peletakan karangan bunga serta tabur bunga itu, pimpin langsung Bupati Way Kanan.

Dalam kesempatan itu, AKBP Doni Wahyudi mengatakan ziarah dan tabur bunga ini sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap jasa-jasa para pahlawan, pejuang kemerdekaan yang telah mendahului kita.

Dan sebagai anggota Polri, kita harus tetap mengenang jasa mereka,” ujar Kapolres,

Masih dalam kegiatan HUT ke-73 RI selanjutnya Kapolres Way Kanan dan rombongan melakukan tatap muka dengan para veteran dan janda veteran di Gedung veteran Kampung Bakti Negara Baradatu.

Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) cabang Kabupaten Way Kanan Sawal menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Way Kanan yang telah peduli kepada veteran dan janda Veteran yang ada di Kabupaten Way Kanan.