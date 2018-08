5 Tahun Menjalin Asmara, Ini Faktor yang Menyebabkan Luna Maya-Reino Belum Juga Menikah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Lima tahun menjalin asmara, Luna Maya dan kekasihnya Reino Barack belum juga menikah.

Meski telah sama-sama matang, keduanya masih perlu berjuang untuk membuktikan cinta mereka.

Ternyata hubungan keduanya belum mendapat restu dari orang tua Reino.

Bahkan Luna Maia sempat mengaku pasrah jika memang tak berjodoh dengan Reino.

Terus berjuang, Luna nampaknya ingin menunjukkan perjuangan keduanya akan terus berjalan.

Hal ini ia ungkapkan lewat unggahannya, Sabtu (17/8/2018).

Luna dan Reino berfoto di sebuah lukiasan bertema robot.

Pada bagian dada lukisan tersebut tertulis 'Love Fighter'.

Luna dan Reino membelakangi kamera dan memperlihatkan tangan keduanya yang saling berpegangan.

"Yes we are! #lovefighters (emoji)" tulis Luna.