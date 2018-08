Bangkitkan Semangat Hari Kemerdekaan, Polres Way Kanan Gelar Berbagai Perlombaan 

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAYKANAN - Semarak Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke 73, Polres Way Kanan mengadakan berbagai perlombaan yang digelar di Lapangan Polres setempat. Sabtu ( 18/08/2018).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kapolres Way Kanan AKBP Doni Wahyudi, Wakapolres Way Kanan Kompol Vicky Dzulkarnain, PJU Polres Way Kanan, anggota Polres Way Kanan, Bhayangkari Cabang Way Kanan, masyarakat sekitar sekitar 250 Orang.

Jenis perlombaan yang digelar diantaranya, lomba tarik tambang, lomba lari kelereng, balap karung, lomba estafet balap terong, lomba gaple dan ditutup dengan lomba panjat pinang.

Kapolres Way Kanan AKBP Doni Wahyudi mengatakan, kegiatan ini adalah dalam rangka memperingati pengorbanan para pahlawan, yang sudah berjuang sampai titik darah penghabisan dalam merebut kemerdekaan.

Salah satunya adalah panjat pinang, yang dinanti masyarakat selain banyak hadiah utama yang menarik juga menghibur dan memiliki keseriusan dalam menjalanakan perlombaan.

Menurut Kapolres, panjat pinang mengandung filosofi bekerja bersama memerlukan gotong royong satu tim, untuk saling menunjang sampai ke puncak pinang yang licin.

Selain itu, untuk mempererat tali silahturahim dan memupuk semangat juang para pahlawan Pihaknya mengharapkan dengan diadakan kegiatan ini tetap bekerja bersama dengan berbagai elemen dan instansi terkait, agar tercipta situasi aman dan kondusif khususnya di Wilayah Kabupaten Way Kanan.