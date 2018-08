Gaya Mewah Anggun C Sasmi ke GBK untuk Pentas Pembukaan Asian Games 2018

TRIBUNJATIM.COM - Satu penyanyi yang akan tampil di Pembukaan Asian Games 2018 pada Sabtu malam (18/8/2018) adalah Anggun C Sasmi.

Sejumlah artis lain juga akan tampil dalam pembukaan Asian Games 2018.

Seperti Tulus, Via Vallen, GAC, Rossa dan Ariel Noah.

Sejumlah penyanyi itu melakukan berbagai persiapan menjelang Opening Ceremony Asian Games 2018

Termasuk Anggun C Sasmi yang memperlihatkan persiapannya menjelang upacara pembukaan pesta olahraga empat tahunan se-Asia.

Penyanyi yang kabarnya baru saja menikah ini mengunggah persiapannya menjelang pembukaan Asian Games ke Instagram.

Melalui akun @anggun_cipta , Anggun mengunggah foto saat dirinya hendak menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK).

Anggun tampak berfoto di depan mobil Ferrari warna merah.

Dalam foto berikut ini Anggun menulis caption:

"So my family and I get to be driven around Jakarta in this jaw dropping majestic Maranello origin road beast.

My husband is beyond happy (emoji) Thank you @ferrarijakarta #Repost @innez.lawry with @get_repost

Indonesia tumpah darahku; Ferrari kebanggaanku