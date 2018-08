Setelah dari Bali, David Beckham dan Keluarga Ternyata ke Sumba Mengajar Anak-anak

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Setelah kedatangannya ke Bali yang tidak banyak diketahui publik, David Beckham dan keluarga kini terlihat mengunjungi Sumba.

Tak hanya berlibur lho, David Beckham ternyata juga mengajar anak-anak di sana.

Usai puas menikmati liburan di pulau Bali, Indonesia, nampaknya hal tersebut tak cukup bagi keluarga pesepak bola, David Beckham.

Rupanya istri dari David Beckham, Victoria, bersama keempat anaknya berkunjung ke Sumba, Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Beckham sekeluarga tak hanya menikmati liburan di Bali, namun juga melakukan kegiatan amal bersama warga sekitar.

Seolah tak ada jarak, anak-anak Beckham dan Victoria bermain bersama dengan anak-anak

Dalam kesempatan itu pula, tak hanya bermain, keluarga Beckham juga menyempatkan diri mengajar anak-anak di daerah tersebut.

Mereka memberikan pelajaran Bahasa Ingris serta pencerahan dan motivasi kepada anak-anak agar tetap berbahagia dan mencintai keluarganya masing-masing.

Keempat anak pasangan ini, Brooklyn, Romeo, Cruz dan Herper juga terlihat begitu akrab dengan anak-anak yang mereka kunjungi.

Hal itu terlihat dari unggahan Victoria Beckham di Instagram-nya.

Si bungsu, Harper, terlihat akrab bermain dan berpose bersama anak-anak Sumba yang ia kunjungi.

Harper berpose bersama bocah-bocah Sumba (Instagram/victoriabeckham)

Victoria juga terlihat mengunggah beberapa foto dan video yang menunjukkan kegembiraan anak-anak Sumba yang ia kunjungi.

"Inspiring day spending time as a family with the teachers and happy students," tulisnya dalam unggahan foto yang menunjukkan anak-anaknya berpose bersama siswa Sumba.

Tak hanya mengajar bahasa Inggris, melalui Instagram Story-nya, Beckham juga terlihat bermain sepak bola bersama anak-anak sekitar.

Beckham bermain sepak bola bersama para bocah Sumba (Instagram/davidbeckham)

Sementara itu, setelah sepekan berada di Sumba, Beckham dan keluarganya telah meninggalkan Pulau Sumba, pada Kamis 16 Agustus 2018 dengan pesawat jet pribadinya.

(Tribunstyle.com/Tisa)