Tubuh Berguncang Iringi The Sacred Riana Lolos Perempat Final America's Got Talent

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID -The Sacred Riana dijadwalkan tampil di putaran kedua perempat final America's Got Talent.

Ilusionis asal Indonesia, The Sacred Riana dinyatakan lolos ke babak selanjutnya America's Got Talent.

The Sacred Riana dijadwalkan tampil di putaran kedua perempat final yang akan ditayangkan secara langsung Selasa (21/8/2018).



Saat diumumkan lolos oleh Simon Cowell, The Sacred Riana sama sekali tak berekspresi.



Sebagian mukanya tertutup oleh rambut hitamn panjangnya.



Lampu menyoroti sosoknya yang berdiri sendiri di tengah panggung yang gelap.

Badannya sesekali berguncang dan matamnya terpejam.



Riana mengenakan dress hitam yang biasa ia kenakan saat tampil.



Simon mengaku juri sulit untuk menilai atraksi berbau horor yang ditampilkan The Sacred Riana.



"We actually didn't even judge it. We just ran away from the table.



(Para juri bahkan tak sempat memberi penilaian karena kami sudah takut duluan dan kabur)," ujar Simon.



Namun, Simon melihat animo penonton saat melihat penampilan Riana.



"In the end, we did all agreed that the would like to see you in the next round.



(Pada akhirnya, kami setuju penonton pasti ingin melihat kamu tampil di babak selanjutnya)," lanjut Simon.



Video Riana yang tak berkespresi saat diumumkan lolos itu diunggah oleh channel Youtube Tentara cluban, Rabu (1/8/2018).



Reaksi Riana memang unik dan berbeda dari peserta America's Got Talent lainnya.



Peserta lainnya bersorak kegirangan saat dinyatakan lolos.



Bahkan mereka, berpelukan dan melonjak karena senang.

Ada juga yang menangis gembira dan mengatakan akan menyajikan penampilan yang lebih baik.



Melansir dari Kompas.com, pada babak selanjutnya, Riana akan berhadapan dengan 11 penampil lainnya.



Di antaranya adalah Savitsky Cats, yakni kucing yang dapat melakukan berbagai trik.



Selain itu, ada juga penyanyi berusia 15 tahun, Makayla Phillips.



Ia mendapat golden buzzer dari juri Heidi Klum.

Juga ada Quin dan Misha, duo pedansa ballroom yang unik sebab Quin sudah berusia 71 tahun namun mampu tampil menarik dan melakukan gerakan tari layaknya orang muda.

Penampilan The Sacred Riana



Keempat juri terkejut sekaligus takut terhadap ekpresi dan tingkah The Sacred Riana.



The Sacred Riana kemudian memulai aksinya.



Ia menunjukan sebuah potongan koran kepada seorang juri, Mel B.



Namun, potongan koran itu dilipat sehingga yang terlihat hanya bagian judulnya saja.



Mel B pun membaca judul artikel tersebut yang memberitakan soal kebakaran yang menelan 12 korban jiwa.



Kemudian, The Sacred Riana meminta Mel B memilih satu di antara 12 foto korban yang terletak di atas meja juri.



Tanpa pikir panjang, Mel B memilih satu foto bernama Bob.



Lalu, The Sacred Riana menggunakan alat andalannya, kamera polaroid. Ia kemudian memotret Mel B.



Setelah hasil fotonya keluar, The Sacred Riana meletakan foto dalam keadaan terbalik di atas telapak tangan Mel B.

Kemudian, The Sacred Riana membuka lipatan potongan koran tadi.

Hasilnya mengejutkan! Juri tampak takjub karena di balik lipatan itu ada foto Bob pada artikelnya.



Mel B pun terkaget-kaget. Ia spontan bilang bahwa ia hanya mengambil foto Bob secara acak.

Ketakjuban juri tak perhenti di situ. The Sacred Riana kemudian menyebutkan kalimat yang membuat orang seakan tak percaya.



"Dia ada di foto itu," kata The Sacred Riana.



Mel B pun seakan dibuat tak percaya, tapi ternyata benar.



Saat membalikan foto yang ada di telapak tangannya, Mel B langsung menjerit.



"Ya Tuhan, Bob ada di sampingku," ujar Mel B histeris.



Ketiga juri lain Howie Mandel, Heidi Klum, dan Simon sampai melongo.



Mereka terlihat sangat terkejut. Begitupun dengan penonton.



Kemudian, sorak riuh penonton atas penampilan The Sacred Riana pun terdengar.



Ketakjuban juri dan penonton ini, membuat keempat juri tak sanggup berkomentar.



Saking terkejutnya, Howie Mandel bahkan langsung meminta The Sacred Riana pergi dari hadapan juri.



"Pergi sekarang," kata Howie Mandel terlihat sedikit panik dan ketakutan.



Akhirnya, The Sacred Riana kembali ke atas panggung.



Tentu saja, The Sacred Riana lolos. Ia memegang suara dari tiga juri, sedang satu juri, Simon sudah menekan tombol x di tengah show The Sacred Riana.



(Tribun Jabar/Fidya Alifa/Widia Lestari)