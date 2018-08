Harga Timun Naik dari Rp 5 Ribu Jadi Rp 8 Ribu Per Kg

Laporan Reporter Tribun Lampung Tri Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTA AGUNG - Harga bahan pokok kelompok sayuran naik akibat musim kemarau dan jelang Idul Adha 1439 H.

Menurut Parti, pedagang di Pasar Gisting, tingginya harga sayuran sebenarnya sudah terjadi sejak bulan lalu.

"Harga-harga tidak ada yang murah sekarang ini, tinggi semua. Penyebabnya barang sering kosong, akhirnya harga sulit turun," terang Parti, Minggu (19/8).

Ia mencontohkan, sayuran yang harganya naik adalah timun. Sekarang harganya Rp 8.000 dari harga sebelumnya Rp 5.000 per kg. "Sekarang musim kemarau, mungkin itu penyebab tidak ada timun, kalau ada juga kecil-kecil," kata Parti.

Selain timun, harga buncis juga naik, yakni Rp 15.000 dari sebelumnya Rp 10.000 per kg. Meski harganya tinggi stok buncis pun kosong. Begitu juga dengan kacang panjang yang sekarang Rp 5.000 dari sebelumnya Rp 4.000 per ikat.

Harga lainnya yang juga naik adalah terong Rp 8.000 dari Rp 7.000 per kg, s cabai merah Rp 35.000 dari Rp 32.000 per kg, cabai rawit tembus Rp 40.000 dari Rp 38.000 per kg. Kenaikan dimungkinkan karena menjelang Idul Adha 1439 H. (Tri)