Sempat Turun, Harga Telur Naik Lagi Jadi Rp 24 Ribu Per Kg

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTA AGUNG - Harga telur ayam ras kembali mengalami kenaikan jadi Rp 24 ribu per kg. Sebelumnya harga telur sempat turun jadi Rp 22 ribu, setelah bulan lalu melonjak jadi Rp 26 ribu.

"Mungkin saja nantinya harga naik turun, tidak stabil seperti dulu," kata Maryani,pedagang sembako di Pasar Gisting, (19/8).

Sedangkan harga bahan pokok lainnya tidak berubah dari pekan lalu. Beras tetap bertahan Rp 10 ribu sampai Rp 13 ribu dari kulitas rendah sampai bagus.

Sementara minyak goreng bertahan di kisaran Rp 12 ribu per kg, gula pasir Rp 12.500 per kg, gula merah Rp 13 ribu per kg, tepung trigu Rp 6.000 per kg, tepung aci Rp 11 ribu per kg, dan mentega minimal Rp 5.000 per sachet. (tri yulianto)