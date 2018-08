Nunik Promosikan Lamtim Lewat 101 Even Wisata

Laporan Reporter Tribun Lampung, Beni Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bupati Lampung Timur (Lamtim) Chusnunia (Nuni) membebeberkan ada event 101 wisata di Lamtim. Ini merupakan salah satu upaya Nunik menarik wisatawan berkunjung ke Lamtim. Jika semula orang hanya tahu Way Kambas, yang sebentar lagi melaksanakan Festival Way Kambas pada 9 – 11 Noveber mendatang, kini Nunik mengemas even di kampung-kampung menjadi agenda wisata.

“Ada 101 event wisata, kalau orang melihatnya wah banyak sekali kegiatan? Sebenarnya tidak juga, ini hanya acara rutin di kampung-kampung, tetapi kami tata. Kami tawarkan agar tertata, sehingga dibuat jadwal dari satu kampung ke kampung lain. Disusun selama satu tahun, memang masih ada juga yang ‘bandel’ meleset satu dua hari dari jadwal yang sudah disusun,” kata Nunik.

Nunik percaya dengan kemajuan pariwisata bisa meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Di samping itu, bisa memberdayakan warga kampung karena panitianya adalah semua dari kampung tersebut.

“Pemuda-pemuda di kampung dari pada tidak ada kegiatan kan kita beri hal positif, pemda tidak banyak membantu even ini, karena memang acara tahunan masyarakat. Misal seperti acara ini, festival tari melinting, pesertanya ribuan orang, pemda hanya membantu tidak banyak antara Rp 5 juta – Rp 10 juta,” ungkapnya, seraya menunjukkan foto salah satu even wisata di Lamtim kepada kru Tribun.

Menurut dia, dengan menata even tahunan yang ada di kampung-kampung, bisa meningkatkan nilai jual pariwisata Lamtim.

“Acara-acara kecil sebenarnya, tetapi saya buat heboh sendiri. Acara HUT desa, Lomba Kicau Burung, Panen Padi, Ngabuburit, Senam Bersama, Gebyar Wisata Mudik, Seruit Lampung Timur, Dayung Way Bungur, Lampung Timur Idol, dan Karnaval Idul Adha, dikemasjadi event wisata,” jelasnya. (ben)