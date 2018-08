VIDEO - 40 Stan Kuliner Kekinian Ramaikan Festival Kanikan di Elephant Park

Laporan Live Streaming Reporter Tribun Lampung Eka Ahmad Solihin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Tidak kurang dari 40 stan berjejer di seputaran Elephant Park, Jalan Jenderal Sudirman, Bandar Lampung. Elephant Park menjadi venue Festival Kanikan 2018 yang digelar Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dan Generasi Pesona Indonesia (Genpi) Lampung.

Puluhan stan tersebut menjajakan makanan kekinian, seperti Nasi Bakar Bucik An, Capit. all, Ngejas Ngejus, Es Bang Panji, dan masih banyak lagi. Festival Kanikan juga dimeriahkan dengan penampilan band indie Lampung, grafiti, pameran foto, dan Charity for Lombok.

Dari pantauan Tribun Lampung, Senin, 20 Agustus 2018, para pengunjung tampak menikmati suasana Festival Kanikan. Mereka mencicipi beragam makanan kekinian yang tersedia. "Kegiatan hari ini pembukaan. Akan ada penampilan band akustik dari band indie Lampung. Nanti malam juga ada band indie. Yang akan tampil yaitu Day One dan Komunitas Peduli Jiwa Gangguan," terang Fajrin, ketua pelaksana Festival Kanikan.

Festival Kanikan dilaksanakan selama tujuh hari (20-26 Agustus 2018). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Festival Krakatau 2018. Festival Kanikan mengusung konsep urban, yaitu pasar di tengah kota dengan menghadirkan 40 stan makanan kekinian. "Tujuan kegiatan ini untuk meramaikan Taman Gajah, dengan mencoba membuat wisata kuliner. Kita juga dalam kegiatan ini bekerja sama dengan Lampung Foodies," paparnya. (*)

