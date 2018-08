Masa Lalu Jessica Iskandar Tidak Jadi Masalah Bagi Richard Kyle

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Aktor Richard Kyle tidak mempermasalahkan masa lalu kekasihnya, Jessica Iskandar.

Richard mengatakan, ia tidak mempermasalahkan Jessica yang pernah menikah dan telah memiliki anak.

Bagi Richard, hal yang penting, ia menyukai Jessica apa adanya.

Baca: 7 Fakta Hubungan Spesial Jessica Iskandar dan Richard Kyle

"Menurut saya, nggak ada masalah. Aku happy," ucap pemain film Ini Kisah Tiga Dara, di XXI Plaza Senayan, Jakarta Selatan, Senin (20/8/2018) malam.

Richard mengatakan, ia saat ini merasa nyaman bersama Jessica dan mau menjalin hubungan yang serius.

Namun, ketika dipastikan apakah ia akan segera melanjutkan jalinan kasih mereka ke jenjang selanjutnya, Richard belum bisa memberi jawaban pasti.

Apalagi, hubungan mereka masih seumur jagung.

Richard Kyle dan Jessica Iskandar ditemui setelah premier film Mile 22 di XXI Plaza Senayan, Jakarta Selatan, Senin (20/8/2018) malam. (KOMPAS.com/ANDI MUTTYA KETENG)

"Ya kita lihat aja nanti. Maksudnya yah... maybe... let see ya... Nggak tahu deh... Yah semoga kami masih ada something special hehehe. Aku cuma happy dan mau lanjut aja. Enjoy aja," ujar Richard.

Jessica pun mengatakan hal senada.

Pemain film Dealova itu ingin menikmati dulu masa-masa pacarannya dengan Richard.