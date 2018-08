Presiden Jokowi Pakai Stuntman Jadi Pembahasan, Ini Komentar Pedas Deddy Corbuizer

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pembahasan penggunaan struntman ketika aksi Presiden Joko Widodo menaiki motor gede (moge) dalam pembukaan Asian Games 18 Agustus 2018, masih jadi perbincangan netizen di media sosial (medsos).

Hal ini pun menarik presenter Tanah Air, Deddy Corbuzier untuk memberikan tanggapan.

Di dalam unggahan terbarunya di akun medsos Instagram, Deddy terlihat membagikan foto karikatur saat struntman menaiki moge.

Pada keterengan unggahan tersebut, Deddy mengajak semua untuk memperlihatkan pada bangsa lain yang sedang berada di Indonesia bahwa kita keren.

"Found this picture (menemukan gambar ini), gue ga tau siapa yg buat jadi kalau tau please let me know (tolong kasih tahu saya)."

"Anw, Mr President.. Ur not Jackie Chan.. Ur a President (Pak presiden anda bukan Jackie Chan, anda adalah presiden)."

"Coz if Jackie is a President he will also use a stuntman (karena jika Jackie adalah presiden, dia juga akan menggunakan stuntman)."

"Intinya... negara kita saat ini sedang di lihat banyak negara lain.. Dipuji.. Dinilai."

"Mereka ga peduli Presiden kita pakai stuntman atau tidak."

"Karena pembukaan Olympic di Inggris pun Ratu Elisabeth pakai stuntman ketika lompat dari helicopter bareng sama James Bond."

"Which is gonna be stupid if her majesty didnt use one (akan terlihat bodoh jika dia tidak menggunakan)."