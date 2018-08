Ucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia, Cinta Laura Dikomentari Gara-gara Baju Terbalik

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Cinta Laura Kiehl telah menjadi artis muda yang terkenal karena talentanya.

Selain cantik dan berbakat, Cinta juga dikenal sebagai artis yang mempunyai kemampuan akademis yang mempuni.

Cinta telah menyelesaikan dua studi sekaligus, yaitu Political Science dan Psychology di Columbia University, AS.

Cinta juga lulus sebagai satu di antara lulusan terbaik saat itu.

Karier aktingnya juga tidak kalah cemerlang.

Cinta Lauratelah berhasil merambah perfilman Hollywood, dan berhasil menjadi pemeran utama.

Film-film yang diperankan Cinta, yaitu After The Dark (2013), The Ninth Passenger (2017), Crazy for The Boys (2017), dan masih banyak lagi.

Dengan semua prestasi yang dicapainya di Amerika, Cinta Laura tidak pernah melupakan negaranya, Indonesia.

Setiap tahunnya, pada hari kemerdekaan, Cinta terlihat rutin mengucapkan hari kemerdekaan kepada warga negara Indonesia.

Baru-baru ini, ia juga terlihat mengucapkan selamat hari kemerdekaan kepada warga Indonesia.

Ucapan tersebut diunggahnya di akun Instagram pribadinya.