Dikritik karena Nyanyi Lipsync, Via Vallen Minta Maaf, Rossa Sebut Netizen Merasa Maha Benar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Penyanyi Rossa dan Pedangdut Via Vallen nyanyi lipsync pada upacara pembukaan Asian Games 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (18/8/2018).

Via Vallen sempat dikritik netizen lalu Via memberikan penjelasan via akun resmi Instagramnya, alasan melakukan lipsync.

Lalu bagaimana dengan Rossa?

Penyanyi solo berusia 39 dengan lengkap menjelaskan apa yang terjadi saat itu sehingga membuatnya harus lipsync .

Sebagai informasi, ketika itu Rossa membawakan lagu daerah "Manuk Dadali".

"Memang semuanya enggak live, semuanya pre-recorded. Sebulan sebelumnya kami sudah rekaman dulu di studio rekaman dipersiapkan supaya tidak ada masalah ketika hari H," katanya saat dihubungi via Whatsapp, Selasa (21/8/2018).

Rossa mengatakan bahwa panggung yang terlalu luas dan beberapa alasan lain menjadi pertimbangan para penyanyi harus menyanyi secara lipsync pada upacara pembukaan Asian Games 2018.

"Karena itu kan di stadion jadi enggak mungkin juga. Kami menghindari apa yang tidak diinginkan misalnya cuaca, misalnya tiba-tiba ada angin, ataupun hujan, mic mati, pengisi acaranya misalnya suaranya habis gitu-gitu," ucapnya.

"Karena itu kan peforma yang bakal dinantikan dan ditonton banyak negara bukan cuman Indonesia aja," imbuhnya.

Sebagai penyanyi, Rossa sendiri memahami alasan panitia meminta para penyanyi untuk tak menyanyi secara langsung.