Libur Iduladha, 500-an Pengunjung Sambangi Way Lalaan 

Laporan wartawan Tribun Lampung Tri Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTA AGUNG - Air terjun Way Lalaan dikunjungi sekitar 500-an orang saat libur Idul Adha 1439 H, Rabu 22 Agustus 2018.

Menurut Rusli, Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Way Lalaan, pengunjung saat ini lebih ramai dibanding saat akhir pekan.

"Alhamdulillah, sekarang lebih ramai dari hari Minggu biasanya. Ini sudah seperti libur hari-hari besar," terang Rusli.

Ia mengatakan, pengunjung berasal dari Tanggamus sendiri dan beberapa daerah lain, seperti Pringsewu dan Bandar Lampung.

Pengunjung juga dari berbagai kalangan usia, mulai dari remaja sampai keluarga besar, sisanya anggota klub-klub motor.

Untuk tiket masuk pengunjung diminta Rp 10.000 per orang, turis Rp 25.000 per orang, ditambah parkir untuk motor Rp 5.000 dan mobil Rp 25.000 per unit.

Di tempat ini, pengunjung bisa menikmati pemandangan air terjun, mandi, selfie di menara pohon, balon udara dan gazebo-gazebo.

Sedangkan di Pantai Terbaya, Kota Agung, pengunjung tidak terlalu ramai. Jumlahnya sama dengan kunjungan hari Minggu biasa.

"Pengunjung sekitar 100 orang, ini sama dengan hari Minggu biasa. Padahal seperti sekarang ini biasanya bisa lebih ramai," ujar Nasrudin, salah satu pengelola Pantai Terbaya.

Di tempat ini pengunjung bisa menikmati pemandangan pantai dan mandi laut. Untuk tiket masuknya Rp 7.500 per orang, sudah termasuk parkir untuk yang sepeda motor. Sedangkan mobil tidak dipatok pasti. (tri yulianto)