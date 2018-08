Rayakan Idul Adha Bersama Ibunda, Awkarin Tampil Berjilbab dan Minta Doa untuk Korban Gempa Lombok

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Selebgram yang dikenal fenomenal Awkarin, merayakan Idul Adha bersama sang ibu.

Selebgram bernama lengkap Karin Novilda ini tampil dengan hijab merah muda-biru.

Karin mengunggah beberapa foto dan video di akun Instagramnya.

Selain mengucapkan Selamat Idul Adha, Karin juga mengajak netter untuk berdoa untuk korban gempa Lombok.

Instagram (awkarin)

"selamat hari raya Idul Adha 1439 H bagi yang merayakan!

mari kita panjatkan sedikit doa dalam solat kita pagi ini bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan di lombok (emoji)

hijab by @hallybyawkarin"

Awkarin merayakan Idul Adha ini bersama ibunya.

Karin pun tak lupa mengajak netter untuk berdoa untuk korban gempa Lombok.

"like mother like daughter @hallybyawkarin (emoji)

selamat hari raya idul adha 1439 H bagi yang merayakan.

mari kita panjatkan sedikit doa dalam solat kita pagi ini bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan di lombok (emoji)"

Selain melakukan Sholat Idul Adha dan mengajak netter berdoa untuk korban gempa Lombok, Karin juga memberi diskon sebesar 22% untuk pembelian prodak hijabnya hari ini.

Instagram (awkarin)

thanks for being so supportive all this time mum! @hallybyawkarin

get 22% this august 22th! happy Eid Adha everyone (emoji)

(TribunStyle.com/ Suli Hanna)

