Unggah Foto dan Ucapkan Selamat Idul Adha, Audy Item Dapat Komentar dari Sutradara Hollywood!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Idul Adha tahun ini tak bisa dirayakan penyanyi Audy Item bersama sang suami, Iko Uwais.

Sebab, Iko saat ini tengah berada di Amerika untuk promo film terbarunya 'Mile 22' sekaligus syuting serial netflix 'Wu Assasins'.

Meski begitu, Audy tetap mengunggah fotonya sekeluarga untuk mengucapkan selamat Idul Adha.

Audy mengunggah fotonya berpose dengan Iko dan kedua anak mereka.

Keluarga kecil yang tampak bahagia ini kompak mengenakan busana muslim warna krem.

Mereka pun menunjukkan senyum sukacita mereka.

Lewat caption, Audy menuliskan kalimat dalam bahasa Arab dan tak lupa mengucapkan selamat Idul Adha bagi seluruh umat muslim

"تــَقـــَبــَّلَ اللهُ مِنـــَّـا وَ مــِنـْكَم

”Taqabbalallahu minna wa minkum” Eid Mubarak, 10 Dzulhijjah 1439 H. Kami sekeluarga mengucapkan Mohon maaf lahir bathin. Semoga kepatuhan IBRAHIM, keikhlasan ISMAIL, kepasrahan SITI HAJAR menjadi iktibar bagi kita semua, Aamiin Ya Robbal Aalamiin ( The UWAIS)," tulis istri Iko Uwais ini dalam caption unggahannya, Rabu (22/8/2018).

Tak disangka, sutradara film 'Mile 22' Peter Berg pun mengomentari foto unggahan terbaru Audy Item tersebut.

Dalam kolom komentar, Peter menuliskan, ''I love you''.

Audy pun langsung membalas ungkapan kasih sayang dari sutradara kondang Hollywood itu.

''We love you too (emoji hati)," balas Audy.

Sutradara Peter Berg mengomentari unggahan Audy (Instagram @audyitem)

Sementara itu dalam unggahan Instagram storynya, tampak Audy merayakan Idul Adha bersama keluarga besarnya.

Audy pun tampak menikmati berbagai menu makanan yang telah disiapkan untuk pesta keluarganya.

Audy merayakan Idul Adha dengan keluarga besarnya (Instagram @audyitem)

