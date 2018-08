Tersangka Kokain di Toilet Richard Muljadi, Ini Potret Saat Makan Bareng Neneknya yang Konglomerat

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Richard Muljadi tertangkap saat tengah menghisap narkotika jenis kokain di toilet sebuah restoran di Pacific Place, SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (22/8/2018) dini hari.

Berita penangkapan Richard menjadi atensi publik.

Dihimpun dari berbagai sumber, Richard merupakan pengusaha yang terbilang sukses di Indonesia.

Richard meraih gelar di bidang Ekonomi dan Pemasaran dari Monash University di Melbourne, Australia.

Richard juga merupakan co-founder perusahaan teknologi Dua Tech Global dan direktur bisnis keluarganya, PT Mulia Graha Abadi.

Tak hanya itu, Richard juga merupakan cucu wanita terkaya di Indonesia, Kartini Muljadi.

Dalam akun Instagram pribadinya, @richardmuljadi, Richard memasang foto kebersamaannya dengan sang nenek saat makan bersama.

"Nothing taste better than your grandma's home cooking," tulis Richard dalam unggahannya pada Selasa (21/8/2018).

Koleksi kain batik dari Kartini Muljadi yang dipamerkan saat peluncuran buku Batik Indonesia: Sepilihan Koleksi Batik Kartini Muljadi di Hotel Gran Mahakam, Jakarta, Rabu (17/5/2017).(KOMPAS.com/PRAMDIA ARHANDO) ()

Kompas.com juga pernah mengulas mengenai latar belakang Kartini Muljadi pada 2010.

Saat itu, Kartini Muljadi (80) tercatat sebagai satu-satunya perempuan yang masuk daftar 40 orang terkaya di Indonesia versi Majalah Forbes Indonesia.