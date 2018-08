The Sacred Riana Diwawancara, Jawabannya Tergantung Kepala

Ilusionis asal Indonesia The Sacred Riana melayani wawancara Jackelyn Shultz dari kanal YouTube Talent Recap sebelum pengumuman hasil perempat final Americas Got Talent 2018.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ilusionis asal Indonesia, The Sacred Riana melayani wawancara presenter Jackelyn Shultz.

Hal tersebut berlangsung sebelum pengumuman hasil putaran dua perempat final America's Got Talent (AGT) 2018, Rabu (22/8/2018).

Sesi wawancara itu berlangsung unik.

Hal itu sebagaimana terlihat dalam video berjudul "Sacred Riana INTERVIEWED Her Fave AGT Judge & America's Got Talent VS Asia's Got Talent?" di saluran YouTube Talent Recap.

Dalam wawancara itu, Riana tak mengucapkan satu kata pun saat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Shultz, putri satu di antara juri AGT, yaitu Howie Mandel.

Ia menggantikan kata-kata dengan gerak twitch atau menyentakkan kepala.

Ilusionis asal Indonesia The Sacred Riana tampil di babak perempat final Americas Got Talent 2018, Selasa (21/8/2018). (YouTube/Americas Got Talent)

Schultz bertanya seputar juri AGT favoritnya, M & M vs Skittles, hingga tentang America's Got Talent versus Asia's Got Talent.

"Sentakkan kepala kalau Howie adalah juri favoritmu," kata Jackelyn Shultz, sambil mengarahkan mikrofon kepada Riana.

Namun, The Sacred Riana yang wajahnya tertutup rambut panjang, tak menggerakkan kepala sama sekali.

Shultz kemudian melayangkan protes kecil.