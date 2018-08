Ketika Diminta Telanjang untuk Film Mile 22, Iko Uwais: Aduh Beneran Nih!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Film Mile 22 kini tengah tayang di bioskop-bioskop di Indonesia. Film ini termasuk salah satu yang banyak dinanti pecinta film Indonesia.

Salah satu alasannya karena pemain utama di film ini adalah Iko Uwais, aktor laga asal Indonesia yang sudah malang melintang di perfilman Hollywood.

Saat pembuatan film ini, ternyata ada kisah kocak yang dialami Iko.

Dikutip dari Kompas.com, aktor laga Iko Uwais merasa kikuk dan deg-degan ketika sutradara Peter Berg memintanya tak berpakaian saat melakukan salah satu adegan laga dalam film Mile 22.

Dalam trailer Mile 22, tampak Iko beradegan laga di sebuah ruang kesehatan dengan bertelanjang dada.

"Peter Berg bilang bahwa ini akan (jadi) nude (scene), Iko agak awkward. 'Agak aduh beneran nih'," kata manajer Iko, Ricky Siahaan, di XXI Plaza Senayan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

"Memang dari awal Berg kasih contoh film Eastern Promise itu, Viggo Mortensen di situ memang telanjang bulat. Di situ Iko emang udah agak... 'tapi gue enggak telanjang bulat kayak gitu kan?'," ujarnya lagi.

Ternyata permintaan Berg itu canda semata. Menurut Ricky, Berg cuma ingin mengerjai Iko dengan mengatakan itu.

Iko hanya diminta berkelahi tanpa baju, namun tak sampai telanjang bulat.

"Enggak beneran nude he he he. Itu becandaan Peter Berg aja, 'gue enggak akan bikin lu telanjang di film ini', jaktanya," ujar Ricky.

Terlepas dari itu, ia melanjutkan, Iko juga tak akan mau jika benar-benar dituntut melakukan agenda telanjang.

"Iko sendiri enggak mau melakukan adegan-adegan begitu. Sampai saat ini Iko tidak bersedia melakukan nude scene," ucap Ricky.