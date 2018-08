Lagi Asyik Joget Disko, Duo Begal Tak Sadar Diincar Polisi

WAY KANAN, TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Komang Wardane (21) dan WOS (16) warga Kampung Tanjung Serupa, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan diamankan Polsek Pakuan Ratu dan Tim Tekab 308 Polres Way Kanan, Kamis (23/8).

Mereka diduga terlibat pencurian disertai kekerasan (curas atau begal).

Kapolres Way Kanan AKBP Doni Wahyudi melalui Kasatreskrim AKP Yuda Wiranegara menerangkan, modus pelaku melakukan kejahatan dengan mengikuti korban dari belakang pada Kamis (15/8) pukul 13.30 WIB.

Kala itu korban Aldi (12) dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam BE 4638 WN melintas di jembatan bolong Kampung Sukabumi Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.

Kemudian pelaku menyalip motor korban yang saat itu pulang dari sekolah, dan memaksa korban berhenti.

Pelaku yang berjumlah tiga orang lantas mengancam korban.

"Karena tak berdaya melihat pelaku yang berjumlah tiga orang, korban pun harus merelakan sepeda motornya dibawa kabur pelaku. Apalagi pada saat itu kondisi jalan sedang sepi," jelas AKP Yuda.

Korban kemudian melaporkan peristiwa yang ia alami ke Mapolsek Pakuan Ratu.

Berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan korban, aparat pun melakukan pengejaran.

Hingga akhirnya pada Rabu (22/8) petugas Polsek Pakuan Ratu yang mendapat informasi dari warga tentang keberadaan pelaku, melakukan penggerebekan.

Aparat polsek dibantu Tekab 308 Polres Way Kanan menggerebek sebuah rumah warga Kampung Tanjung Serupa Kecamatan Pakuan Ratu.

Saat dibekuk kedua pelaku Komang Wardane dan WOS tengah asyik menenggak minuman keras dan berjoget ria dengan iringan musik disko.

"Kedua pelaku yang sedang mabuk berat pun kita bekuk tanpa perlawanan," kata AKP Yuda.

Selain pelaku, aparat juga mengamankan barang bukti berupa tiga unit sepeda motor, masing-masing jenis Suzuki Titan BE 8105 WI, Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa pelat, dan Honda Supra Fit tanpa pelat.

"Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman kurungan penjara maksimal sembilan tahun," kata Kasatreskrim.