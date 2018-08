Tolak Adegan Ciuman dan Telanjang, Iko Uwais Malah Disukai Produser-produser Hollywood

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Aktor laga asal Indonesia, Iko Uwais semakin menancapkan namanya di dunia internasional.

Hal tersebut terjadi setelah suami penyanyi Audy Item itu, membintangi beberapa judul film kelas dunia.

Film-film yang telah ia bintangi adalah Man of Tai Chi, Star Wars: The Force Awakens, Beyond Skyline, dan terakhir Mile 22.

Hingga saat ini, Mile 22 pun masih tayang di bioskop.

Saat berakting, Iko Uwais mengaku, ia tak mau melakukan adegan ciuman.