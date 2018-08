XL Axiata Raih 4 Penghargaan Internasional Bergengsi

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - PT XL Axiata kembali meraih empat penghargaan bergengsi dari ajang internasional. Tiga kategori penghargaan diraih dari lembaga konsultan bisnis terkemuka dunia, Frost & Sullivan, di ajang 2018 Asia Pacific ICT Awards.

Ketiga penghargaan tersebut adalah 2018 Asia-Pacific Mobile Data Service Provider of the Year, 2018 Indonesia Mobile Data Service Provider of the Year, dan 2018 Indonesia Mobile Service Provider of the Year.

Direktur Komersial XL Axiata Allan Bonke menerima langsung penghargaan paling prestisius di industri telekomunikasi dan data tersebut di Singapura, pekan lalu.

Bonke mengatakan, penghargaan ini sangat prestisius bagi XL Axiata sebagai operator penyedia layanan data terkemuka di Indonesia.

XL Axiata telah bekerja keras untuk terus meningkatkan kualitas layanan data, baik dari sisi produk maupun pembangunan jaringan data yang sangat masif ke hampir seluruh penjuru wilayah Indonesia.

"Saat ini jaringan 4G LTE XL Axiata telah menjangkau lebih dari 380 kota. Sementara jaringan 3G di lebih dari 460 kota, melayani lebih dari 52 juta pelanggan, dimana sekitar 79 persennya merupakan pelanggan data. Berbagai produk layanan data juga telah kami luncurkan, yang semua inovatif dan sesuai dengan kebutuhan setiap segmen pelanggan," jelas Bonke dalam rilisnya, Jumat, 24 Agustus 2018.

Bonke menambahkan, predikat sebagai 2018 Asia Pacific Mobile Data Service Provider of the Year untuk XL Axiata tentunya merupakan pengakuan dari kalangan industri ICT terhadap segala upaya yang telah XL Axiata lakukan untuk meningkatkan kualitas layanan data.

Bonke berharap pengakuan dari Frost & Sullivan ini bisa turut meningkatkan kepercayaan pelanggan di Indonesia atas kesungguhan perusahaan dalam memberikan layanan yang terbaik.

Sebagai informasi, Asia Pacific ICT Awards merupakan ajang tahunan yang memberikan penghargaan bagi perusahaan-perusahaan terkemuka di bidang industri ICT di wilayah Asia Pasifik.

Penilaian dalam ajang ini dilakukan dengan melihat berbagai indikator kinerja pasar paling aktual yang meliputi pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan pangsa pasar, kepemimpinan dalam inovasi produk, luasnya produk dan solusi, akuisisi pelanggan utama, dan strategi bisnis dan pasar. (*)