Ganti Celana Dalam Hanya Sebulan Sekali, Gadis Ini Dilarikan ke Rumah Sakit

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Peringatan bagi kita semua, untuk selalu menjaga kebersihan diri!

Seorang gadis 23 tahun di China yang hanya dikenal sebagai Fang Fang, baru-baru ini dirawat di rumah sakit karena sakit yang ia alami.

Sakit ini akibat dirinya hanya mengganti celana dalamnya sekali dalam sebulan.

Menurut China.com via World of Buzz (24/8/2018), Fang Fang menceritakan dirinya mulai merasa tidak sehat sekitar bulan Juni.

Tetapi ia tidak pergi ke dokter untuk periksa pada waktu itu.

Sekitar 10 hari setelahnya, Fang mulai merasakan sakit perut yang luar biasa sehingga temannya membawanya ke rumah sakit.

Temannya membawanya ke RS. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, dokter terkejut menemukan bahwa Fang Fang memiliki lesi pra-kanker pada vulvanya dan dengan cepat melakukan operasi untuk mengangkat lesi.

Lesi adalah istilah kedokteran untuk merujuk pada keadaan jaringan yang abnormal pada tubuh.

Dokter mengatakan kondisi ini lebih sering dialami oleh wanita yang sudah mencapai usia menopause dan jarang terlihat pada wanita yang lebih muda.

Namun, keanehan ini terpecahkan setelah dokter mengetahui kebiasaan buruk Fang.

Rupanya, Fang mengatakan ia memiliki kebiasaan tidak mengganti celana dalamnya selama sebulan dan juga akan mengenakan bra yang sama selama beberapa minggu.