Kenakan Busana Transparan, Penampilan Seksi Marion Jola Jadi Sorotan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berhasil menjadi finalis di Indonesian Idol 2018, Marion Jola (18) remaja asal Kupang ini kini masih mencuri perhatian.

Meski tak menjadi jawara Indonesian Idol 2018, Marion Jola digaet Rayi Putra Rahardjo personel RAN, untuk berduet menyanyikan single berjudul 'Jangan'.

Dirilis pada 14 Jun 2018 lalu, hingga artikel ini ditulis, video klip Jangan sudah ditonton sebanyak 14 juta kali di YouTube.

Ini tentu menjadi kesuksesan Marion Jola meski bukan menjadi pemenang di Indonesian Idol.

Tak heran nama Marion masih jadi perbincangan hingga kini.

Selain mulai sering muncul di layar kaca, penampilannya yang ia unggah di media sosial kerap menjadi sorotan.

Remaja kelahiran 12 Juni 2000 silam ini baru-baru ini menjalani pemotretan dengan fotografer kenamaan bernama Fandy.

Dalam sesi pemotretan yang diposting di Instagram @fdphotography60, Marion Jola mengenakan busana transparan.

Rambutnya dibiarkan tergerai dan penampilan kulitnya yang eksotis semakin membuatnya terlihat memukau.

Foto Marion pun mengundang komentar warganet.

Mereka memuji penampilan seksi Marion Jola.

"jola terlihat gahar namun memukau,"

"Bisa kurangin kadar sexy nya ngga?kalah saing gue,"

"She is so stunning:),"

"hitam manis, cantik parah,"

Berikut ini foto-foto Marion Jola yang dirias oleh MUA terkenal, Kharisman Dalimunthe.

(TribunSolo.com/Rifatun Nadhiroh)