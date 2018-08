Malam Ini akan Digelar Penggalangan Dana untuk Korban Gempa Lombok di Festival Kanikan 2018

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Hari kelima Festival Kanikan yang merupakan rangkaian Festival Krakataui 2018 , Sabtu 25 Agustus 2018, akan digelar acara penggalangan dana bertajuk #LombokBangkit.

Acara penggalangan dana ini, akan diisi dengan berbagai kegiatan yang semuanya difokuskan di Elephant Park, Enggal, Bandar Lampung.

Salah satunya adalah dengan lelang karya sebanyak sembilan karya perupa muda Lampung yang tergabung dalam Lampung Street Art (LSA).

karya yang akan dilelang di Fetsival Kanikan 2018 (tribun lampung/teguh prasetyo)

Selain lelang karya, nantinya juga bakal dimeriahkan berbagai komunitas dan penampil dari anak muda Lampung.

Di antaranya adalah perform dari Doodle Art Bandar Lampung, Putri Hijab Lampung, Generasi Baru Indonesia, Kompakers Lampung, Rumah Film KPI, penyanyi cilik berbakat Ikhsan Nugraha, The Last Name, and Agil Leonanda.

Acaranya sendiri akan ditaja mulai dari pukul 15.00 hingga pukul 22.00 WIB.

Menurut Ketua Genpi Lampung, Dito Dwi Novrizal, penggalangan dana #LombokBangkit merupakan salah satu bentuk kepedulian Genpi Lampung terhadap musibah gempa bumi yang melanda Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Dan selama enam hari gelaran Festival Kanikan, apresiasi yang dibesar diberikan oleh masyarakat.

Hal ini ditandai dengan ribuan orang yang setiap hari datang ke Elephant Park.

Tidak hanya itu, Ibu Gubernur Lampung Yustin Ficardo bersama keluarga pun menyempatkan untuk menikmati aneka makanan yang disajikan.