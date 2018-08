BTS Tumbangkan Rekor Taylor Swift Lewat IDOL

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Boyband asal Korea Selatan kembali memecahkan rekor dengan album terbarunya, Love Yourself: Answer.

Dengan lagu andalan dari album itu, " IDOL", BTS menumbangkan rekor yang dipegang "Look What You Made Me Do" milik Taylor Swift di YouTube.

Dirilis pada 24 Agustus 2018, "IDOL" menjadi video musik yang paling banyak ditonton dalam 24 jam pertama dengan 56 juta kali.

Baca: MotoGP Inggris 2018 Dimajukan karena Cuaca, Catat Jadwal dan Link Live Streamingnya

Rekor yang dipegang Taylor Swift adalah 43 juta kali.

Bagi BTS, catatan yang dibuat "IDOL" itu sekaligus memperbaiki rekor yang dibuat BTS sebelumnya dengan lagu "Fake Love" dari album Love Yourself: Tear.

Sementara itu album Love Yourself: Answer membuat catatan impresif.

Album terakhir dari seri Love Yourself itu merajai semua chart iTunes di di berbagai negara.

Sejak dirilis pada 24 Agustus pukul 18.00 waktu Korea, album itu menempati peringkat 1 iTunes Top Album di 65 negara, termasuk AS, Kanada, Jepang, Inggris, dan Brazil.

Sekitar tiga jam setelah diluncurkan, lagu "IDOL" merajai iTunes Top Songs di 66 negara.

Sementara itu versi "IDOL (Feat. Nicki Minaj)" menempati puncak iTunes Top Songs di sembilan negara, termasuk Nikaragua, Macao, dan Republik Dominika.

Di AS, 10 lagu dari album itu memasuk daftar Top Songs di AS.

Pada 25 Agustus pukul 09.30 waktu Korea, 10 lagu dari Love Yourself: Answer mengisi daftar 10 besar Top Songs.

Total 26 lagu dari album itu masuk Top 50 di AS.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dengan "IDOL", BTS Tumbangkan Rekor Taylor Swift"