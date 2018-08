Kementerian Pariwisata: Festival Krakatau Ditarget Dongkrak Wisatawan

Laporan Reporter Tribun Lampung Hanif Mustafa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Lampung Krakatau Festival 2018 ditargetkan mampu mendongkrak kunjungan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata Riwud Muji Rahayu saat menghadiri Lampung Culture and Tapis Carnival di Lapangan Saburai, Minggu, 26 Agustus 2018.

"Festival Krakatau adalah event tahunan milik Lampung. Kegiatan ini salah satunya untuk mendongkrak wisatawan bagi Indonesia. Jadi wajib dikembangkan," sebut Riwud.

Baca: Ridho: Festival Krakatau Jadi Ikon Pariwisata Lampung

Baca: Nonton Lampung Culture and Tapis Carnival, Turis Vietnam: It’s Beautiful

Masih kata dia, dari data jumlah wisatawan yang berkunjung di Indonesia, Pesisir Barat menjadi salah satu destinasi yang paling populer di Lampung.

"Untuk itu, kami mengharapkan provinsi mampu menjadi the best event festival dan the best destinasi pariwisata, karena masih banyak potensi yang bisa digali selain Pesisir Barat," tandasnya.

Pantauan Tribun, Lampung Culture and Tapis Carnival berlangsung meriah. Penampilan paling menarik adalah peserta dari Lampung Barat. Menyajikan tema Negeri di Atas Awan, nampak seorang penari menari di atas sebuah tandu. (*)