Polisi Kejar Pelaku Pencurian Mobil di Kedaton

Laporan Reporter Tribun Lampung Hanif Mustafa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Polisi hingga saat ini terus melakukan pencarian dan penyelidikan terhadap aksi pencurian satu unit mobil Pick Up warna putih bernomor polisi BE 9013 BE milik Agus Suharyanto beberapa waktu lalu.

Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Harto Agung Cahyo mengaku saat ini pihaknya sedang mengumpulkan keterangan saksi.

"Dan kami sedang proses pencarian kendaraannya serta penyelidikan lebih lanjut," ungkapnya, Minggu 26 Agustus 2018.

Harto pun menuturkan dari hasil CCTV pelaku pencurian ada dua orang.

"CCTV saat ini kami selidiki ada dua pelaku," tukas Harto.

Harto mengatakan pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin mengungkap pelaku pencurian ini.

"Dan kami mengamankan satu pelaku pencurian spesialis mobil, tapi masih kami kembangkan dan dimungkinkan masih satu komplotan dengan dua pelaku yang beraksi di Kedaton," tutup Harto.

Sebelumnya diberitakan, satu unit mobil Pick Up warna putih bernomor polisi BE 9013 BE yang digunakan sebagai jasa angkut milik Agus Suharyanto raib digasak pencuri.

Peristiwa ini terjadi di lahan kosong didekat kediamannya di Jalan Teuku Umar, Gang Banten, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, Kamis pagi, 23 Agustus 2018, sekitar pukul 06.10 wib.