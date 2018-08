Sembunyikan Usia Kehamilan, Putri Marino Unggah Foto USG Sang Jabang Bayi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Setelah menikah beberapa bulan lalu tepatnya pada Sabtu (3/3/2018), pasangan muda Chicco Jerikho dan Putri Marino sering menjadi sorotan publik.

Bahkan beberapa bulan setelah mereka menikah, Chicco dan Putri sempat diterpa kabar tidak sedap, yaitu mengenai kehamilannya.

Pada saat itu, kehamilan Putri menjadi perbincangan hangat khalayak, karena ia diduga telah hamil sebelum melangsungkan pernikahan.

Baca: Daftar Pekerjaan yang Dapat Memicu Timbulnya Kanker, Nomor Terakhir Tak Disangka

Hal tersebut dikarenakan ukuran perut Putri yang besar layaknya ibu hamil yang telah mengandung janin berusia empat bulan.

Baca: Hasil Kualifikasi MotoGP Inggris 2018: Lorenzo Pole Position, Marquez Kelima, Rossi Jauh di Belakang

Padahal saat itu ketika kabar tersebut muncul, usia pernikahan Putri dan Chicco masih berusia dua bulan.

Namun, sebagai seorang suami dari Putri, Chicco menanggapi santai mengenai dugaan usia kehamilan Putri.

"Doain aja ya agar anak kami lahir selamat dan sehat," ujar Chicco beberapa waktu lalu kepada awak media.

Bahkan hingga saat ini pun Putri dan Chicco masih menyembunyikan berapa usia kehamilan Putri, karena bagi mereka informasi tersebut bukanlah untuk konsumsi publik.

"Karena aku cuma pengin keep this for family and friends aja sih," jelas Putri Marino.

Terkenal sering menyembunyikan informasi mengenai kehamilan Putri, tapi pada Sabtu (25/8/2018) Putri dan Chicco untuk pertama kalinya mengunggah foto hasil USG buah hatinya.