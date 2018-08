Nana Mirdad Sampaikan Kabar Duka, Netizen Banjiri Instagramnya dengan Doa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Postingan Instagram Nana Mirdad yang diunggah pada Minggu (26/8/2018) dibanjiri komentar sedih netizen.

Postingan ia memajang sebuah foto keluarga.

Nana beserta suami dan 2 anaknya terlihat berfoto bersama seorang wanita yang ia panggil dengan sebutan 'my nan'.

Baca: Millendaru Nangis Gara-gara Foto Macho-nya Diunggah Azriel Hermansyah, Sampai Minta Dihapus

Kelimanya kompak tersenyum ke arah kamera.

Namun meski fotonya bernada ceria, namun kabar yang Nana tuliskan melalui caption merupakan kabar duka.

Nana mengumumkan jika wanita yang ia sebut 'my nan' tersebut baru saja meninggal dunia.

"Thank you...

You know I love you and I know you’re resting in peace... “

Good bye for now, my Nan," tulis Nana.

(Terimakasih...

Kamu tahu aku mencintaimu dan tahu kamu beristirahat dengan tenang..."