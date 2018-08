Gelar Rakor Forum Kerukunan Umat Beragama, Wabup Edward Sampaikan Ini

Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) se-Kabupaten Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Pemerintah kabupaten Way Kanan menggelar rapat koordinasi forum kerukunan umat beragama, se-Way Kanan di GSG Way Kanan, Selasa 28 Agustus 2018‎.

Wakil Bupati Way Kanan, Edward Antony mengatakan ‎secara umum kehidupan umat beragama di Kabupaten Way Kanan dalam suasana yang aman, tentram. Walaupun masyarakat di Kabupaten Way Kanan menganut berbagai Agama, dapat hidup berdampingan dan damai.

"Untuk itu, saya atas nama Pemerintah Kabupaten Way Kanan memberikan apresiasi yang tinggi, atas segala upaya masyarakat dan segenap unsur yang ada dalam menjaga kerukunan antar umat beragama," katanya.

Semangat kebersamaan inilah yang harus terus kita jaga, saling menghormati, toleransi menghargai, saling membantu dan hidup rukun, karena manusia adalah makhkluk sosial yang senantiasa membutuhkan pertolongan orang lain.

Sejatinya semua agama mengecam tindak kekerasan atas nama apapun. Membangun pola hubungan yang saling menghargai adalah sikap positif dalam menerima perbedaan.

"Maka kepada semuanya yang duduk dalam kepengurusan FKUB hendaknya dapat terus membangun komunikasi, melalui dialog lintas agama agar selalu terpelihara kesepahaman antar umat beragama," jelasnya.

Selain itu, FKUB juga perlu mengembangkan aksi – aksi nyata yang langsung menyentuh dan bermanfaat bagi masyarakat. Bisa melalui kegiatan bhakti sosial, peduli korban bencana, pelatihan kerja dan sebagainya.

"Mari kita kembangkan semangat kebersamaan dalam pembangunan, melalui gotong royong serta saling asah dan asuh agar suasana kehidupan masyarakat tetap kondusif, dan pembangunan berjalan lancar, untuk mewujudkan visi Way Kanan yang Maju dan Berdaya Saing 2021," jelas Dia.