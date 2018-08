Jerry Aurum Unggah Foto Menyentuh Kabarkan Kondisi Terkini Shakira

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Putri mantan pasangan suami istri Denada Tambunan dan Jerry Aurum, Shakira Aurum tengah menjalani perawatan intensif di Singapura sejak beberapa waktu lalu.

Mengidap penyakit mematikan, leukimia, kesehatan Shakira menjadi taruhan.

Harus mengeluarkan biaya yang begitu besar, Denada dan Jerry melakukan berbagai upaya untuk mendanai pengobatan sang putri tercinta.

Para rekan artis hingga Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan bertolak ke Singapura untuk menjenguk Shakira dan memberi dukungan moril kepada Denada serta Jerry.

Mengetahui banyak masyarakat Indonesia yang turut mencemaskan keadaan buah hatinya, Jerry mengunggah sebuah foto menyentuh untuk mengabarkan keadaan terkini Shakira.

Melansir dari Instagram Jerry, @jerryaurum pada 25 Agustus 2018, begini kabar terbaru kondisi sang putri.

Instagram @jerryaurum Jerry Aurum dengan sang buah hati, Shakira

"Untuk temen2 yang nanyain, gimana kabar Shakira, she is okay and is in good spirit ????????walaupun perjuangan masih panjang.

Ini boneka yang dikasih dari rumah sakit, didandanin dan dikasih ???? ama Shakira. Thanks for the big ❤, guys!," ungkap Jerry.

Tampak dalam unggahan tersebut sebuah foto yang memperlihatkan boneka berbentuk pil dengan gtulisan "I'm In Love," berwarna merah dan putih.